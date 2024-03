Opération "Place nette" à Vénissieux : 12 personnes interpellées, 10 kg de drogue saisis

Etaient notamment mobilisés sur place les services de la direction interdépartementale de la police nationale, le RAID, les brigades cynophiles, l’OFAST, mais aussi la CRS 83.

Ce sont en tout 12 individus qui ont été interpellés, principalement pour leur participation aux trafics de stupéfiants. Plus de 10 kg d'herbe ou de résine de cannabis ont été saisis, tout comme 32 000 euros d’avoirs criminels et une arme à feu. Sept étrangers en situation irrégulière ont été pris en compte par la police aux frontières. Enfin, trois établissements commerciaux ont été fermés administrativement pour travail dissimulé, recel de contrefaçons et emploi d'étrangers sans titre.

Concernant les sanctions, 35 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées, 26 infractions au code de la route ont été relevées et 182 individus ont été verbalisés dans les transports en commun.

L’opération Place nette se poursuivra la semaine prochaine.