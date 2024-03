Problèmes d'hygiène : une boucherie de Villeurbanne fermée après une inspection ratée

La boucherie-traiteur cacher l'Héritage, située rue Dedieu, n'a pas résisté à un contrôle de la DDPP, qui a permis de relever "l'absence de dispositif hygiénique dédiés au lavage des mains" et "l'absence de traçabilité des matières premières et des produits finis et semi-finis".

L'enseigne villeurbannaise ne pourra rouvrir ses portes à ses clients qu'une fois avoir appliqué les différentes mesures correctives communiquées par les services de l'Etat.