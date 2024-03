Le tramway déraille près de Lyon : la faute à des pierres déposées sur les rails ?

Selon Actu.fr, l'incident s'est produit à hauteur de l'aiguillage qui sépare les lignes T3 et T7, dans le secteur de la route de Jonage. Puisque le tramway circulait à faible allure en direction du Groupama Stadium et sans passager, aucun blessé n'est à déplorer.

Toutefois, Keolis a annoncé à nos confrères avoir porté plainte. Car des éléments laissent à penser qu'il s'agit d'un acte de malveillance. En effet, des pierres ont été découvertes sur les rails. Elles pourraient avoir été disposées là par un ou plusieurs individus mal intentionnés.

Cet épisode a en tout cas paralysé le trafic des tramways de l'Est lyonnais dans la soirée, le temps qu'une grue soit dépêchée sur place pour enlever la rame accidentée. Le Rhônexpress notamment n'était plus opérationnel pour desservir l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et la Part-Dieu.