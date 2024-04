Lyon : une cérémonie et une stèle pour le 30e anniversaire du génocide rwandais

Mise à jour à 14h30 : En décidant de fermer les parcs à cause des vents violents ce dimanche, la Ville de Lyon déplace la cérémonie qui se tiendra finalement en mairie du 7e arrondissement.

Article initial : A l'occasion du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsi au Rwanda, une cérémonie est organisée pour l'inauguration d'une stèle mémorielle en présence d'Agnès Cahigi, présidente de l'association Ibuka Auvergne-Rhône-Alpes. Un jardin du parc Blandan a ainsi été dénommé en "jardin à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994".

Pour rappel, le génocide s'est déroulé sur une période de trois mois, entre avril et juillet 1994, et a coûté la vie à environ 800 000 à 1 million de personnes, principalement des Tutsis mais aussi des Hutus modérés. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche, à l'arme à feu et même à la machette, dans un effort coordonné visant à éliminer complètement la population tutsie du Rwanda. Des millions de Rwandais avaient été déplacés, des familles entières avaient été détruites et le pays était laissé dans un état de désolation.