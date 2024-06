"La cuisine comme langage universel" : le Refugee Food Festival de retour à Lyon

Du 4 juin au 9 juin prochain, restaurateurs et réfugiés vont s’associer pour concocter des plats à la croisée des cultures.

Né de la collaboration entre associations, entreprises d’insertion et organisme de formation, il a pour but d’accélérer la réinsertion professionnelle des personnes réfugiées et de contribuer au dynamisme du secteur de la restauration.

Pour cette 8ème édition, les boulangeries Antoinette, le restaurant La Meunière ou encore la sandwicherie Gus & Gas ont répondu présent. Au programme, de la cuisine vénézuélienne au Gus & Gas, de la cuisine colombienne chez Antoinette et de la cuisine albanaise à La Meunière.

Pour l’occasion, le restaurant Nafas participera à une invitation inversée puisque c’est Guillemette Auboyer qui se rendra dans la cuisine de Nawar Abazid, cheffe réfugiée syrienne.

Le festival se clôturera ce dimanche avec un grand banquet au HEAT, le food-hall situé sur la Presqu’île à proximité de la Sucrière.