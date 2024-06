Près de Lyon : fraîchement embauchée, la factrice jetait le courrier à la poubelle

Fraîchement engagée au début du mois de mai, une factrice des monts du Lyonnais est suspectée d’avoir jeté pendant quelques semaines des centaines de courriers, censés avoir été distribués entre autres aux habitants de Souzy, Meys, et Saint-Genis-l’Argentière.

C’est un habitant de Saint-Genis-l’Argentière, bureau de poste auquel était rattachée la factrice, qui a trouvé ce samedi 1er juin les enveloppes dans la poubelle jaune en allant déposer ses ordures.

De son côté, La Poste a déclaré au Progrès avoir porté plainte "pour destruction de courrier et atteinte à la correspondance", l’agent ne faisant "plus partie de leurs effectifs". Celle-ci a été interrogée et a reconnu les faits, et la Poste s’est engagée à retrouver les courriers et les redistribuer aux destinataires.

Les habitants sont appelés à contacter le bureau de poste ou la mairie, et éventuellement porter plainte.