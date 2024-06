Lyon : relaxés après avoir aidé un truand à payer sa caution de 500 000 euros

La mort de ce truand grenoblois a eu une incidence bienvenue pour 33 personnes, toutes relaxées lundi par la justice lyonnaise dans une affaire remontant à 2016.

En effet, le 6 juin 2016, 29 personnes s'étaient présentées au tribunal correctionnel de Lyon pour participer au paiement de la caution de Mehdi Boulenouane fixée à 500 000 euros. La plupart avaient été recrutés pour cette tâche : l'argent leur aurait été fourni avec des consignes claires pour se rendre au tribunal.

Au total, 33 individus, dont l'épouse de Boulenouane, se retrouvaient ainsi mêlés à cette affaire de blanchiment présumé.

Et s'il n'y avait guère de doute sur l'origine frauduleuse des 500 000 euros apportés au tribunal sous la forme de 1000 billets de 500 euros, la justice a estimé qu'il n'y avait pas de volonté de blanchir l'argent.

Et puisque les différentes procédures concernant Mehdi Boulenouane ne sont plus d'actualité depuis le règlement de comptes du 16 mai dernier en Seine-Saint-Denis, il a été décidé de relaxer l'ensemble des protagonistes. Une "victoire du droit" selon Me David Metaxas, avocat du caïd décédé.