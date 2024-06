Européennes : une seule élue de la Métropole de Lyon ce dimanche ?

Les élections européennes de 2024 n'ont pas transporté les foules, tandis que les sujets propres à l'Union européenne ont été relégués au second plan, derrière le conflit israélo-palestinien.

De plus, au niveau local, Lyon n'a pas été transcendée par les évènements durant la campagne, ou les prises de parole des élus.

Enfin, rares sont les figures locales à pouvoir rêver de rejoindre Strasbourg ce dimanche.

En 2019, deux eurodéputées lyonnaises avaient été élues : Sylvie Guillaume (PS) et Véronique Trillet-Lenoir (En Marche!). La première cède sa place après 15 ans au Parlement, et la seconde est décédée l'été dernier.

Et il est probable, si l'on en croit les sondages, qu'une seule eurodéputée de l'agglomération soit élue en 2024. Cela devrait être Murielle Laurent, maire de Feyzin, en sixième position sur la liste de Raphaël Glucksmann annoncé systématiquement au-dessus des 12% d'intentions de vote. Il faudrait donc un cataclysme inattendu pour le candidat PS-Place publique pour remettre en question l'élection de celle qui devra alors céder son siège de maire de Feyzin.

A l'extrême-droite, deux anciens alliés lyonnais pourraient voir Strasbourg, mais leurs chances sont faibles et chaque voix comptera probablement s'ils venaient à être élus.

Il s'agit d'Andrea Kotarac (RN) et Agnès Marion (Reconquête!). Le premier est 35e sur la liste d'un Jordan Bardella qui ne parvient pas à dépasser les 33% d'intentions de vote dans les sondages. Et la seconde, mieux placée puisque 7e sur la liste de Marion Maréchal, voit sa candidate récolter de moins bons scores dans les différentes études d'opinions, oscillant entre 5 et 6%.

C'est probablement râpé pour Ambroise Méjean, en 20e position sur la liste de Valérie Hayer (Renaissance). Le président lyonnais des Jeunes avec Macron sait qu'il sera probablement difficile d'aller au-delà des 16% des voix dimanche.

Chez Les Républicains, crédités généralement de 7 à 8% des intentions de vote, on ne risque pas de voir un Lyonnais. Le maire de Mornant et vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Renaud Pfeffer, seule figure locale, est 69e sur la liste de François-Xavier Bellamy...

La France Insoumise a été plus généreuse avec une 26e place pour le vaudais Abdelkader Lahmar, une 35e place pour Anaïs Belouassa Cherifi et la 72e pour l'ancien magistrat Albert Lévy. Aucune de ces places n'est éligible.

Quant aux Verts, malgré l'important contingent d'élus à Lyon et à la Métropole, la 19e place confiée à l'adjointe de Grégory Doucet, Sophia Popoff, n'est pas éligible dans un monde où Marie Toussaint n'est pas assurée d'atteindre la barre fatidique des 5%.