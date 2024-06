LOU Piscine : les bassins de Gerland rouvrent enfin !

Celle qu’il faut désormais appeler "LOU Piscine" est inaugurée ce vendredi, avec une ouverture de 17h à 22h et accès pour seulement 1 euro pour la première Pool Party.

L'équipe UCPA Aqua Stadium qui gère l'établissement prévoit également des séances découverte tout le week-end.

Situé juste en face du Matmut Stadium, le complexe aquatique s’inscrit dans la continuité de la brasserie du LOU et du Ruck Hôtel. Il comporte deux grands bassins : un à l’extérieur et le second en indoor. La nouvelle infrastructure de 15 hectares s’adresse à tous publics et son prix d’entrée sera fixé à partir de 3 euros par personne. Le plein tarif sera aligné sur les autres piscines municipales, à 6,50 euros.

La rénovation totale de l’édifice a été entreprise par GL Events, dont le lieu lui est mis à disposition sous la forme d’un bail emphytéotique depuis 2016. Les travaux leur ont coûté 14 millions d’euros, avec la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 2 millions et de la Ville de Lyon à 1 million.