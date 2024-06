De Tassin à Vernaison : la 12e circo du Rhône peut-elle basculer à gauche ?

C’est bien une réunion comme ça se fait à gauche : mettre en avant le collectif, avec un jeune Monsieur Loyal - Thibaud Boudaud, de retour en politique - qui anime des prises de parole, et de l’enthousiasme, de la complicité politique et le moins possible de non-dits entre alliés.

Des politiques sont venus : Thomas Dossus (sénateur Les Ecologistes) et Renaud Payre (VP à la Métropole), d’autres ont annulé, pris dans leur propres campagne ou épuisés par la chaleur. Certaines “stars” de la politique ont envoyé une video de soutien, Benoit Hamon ou Philippe Meirieu. Des acteurs de la société civile disent aussi tout le bien qu’ils pensent de la candidature de Lucie Gaillot-Durand dans la 12e circonscription.

Marie-Charlotte Garin - députée sortante de la 3e - qui du haut de ses 28 ans fait figure de femme politique expérimentée depuis son élection au Palais Bourbon en juin 2022, est là aussi pour décrire la violence du milieu parlementaire dans le cas du vote de la loi par l’Assemblée nationale contre les PFAS.

Les PFAS, les per- ou poly- fluoroalkyle sont un des deux combats de la candidate Lucie Gaillot-Durand, médecin hospitalière de 42 ans. L’autre est la sauvegarde des services publics.

Comment est-elle devenue candidate de cette cironscription où elle affronte un autre médecin, beaucoup plus enraciné qu’elle et auteur d’un rapport controversé sur les PFAS ?

Cyrille Isaac-Sibille - c’est de lui qu’il s’agit - a été élu en 2017 en prenant opportunément le courant de la vague Macron, après avoir échoué plusieurs fois, alors que sa mère était déjà députée en 1988, battant à plate couture un certain Gérard Collomb. Réélu en 2022, l'ex-parlementaire MoDem recherche un troisième souffle qui tarde à se faire sentir dans une circonscription où le vote Macron aux européennes a perdu 12 points de pourcentage et 5000 voix par rapport aux législatives de juin 2022. Il tractait seul à la sortie du métro d’Oullin ce mercredi matin.

La loi contre l’utilisation des PFAS vient d’être votée au Sénat et va revenir à l’Assemblée nationale. Lucie Gaillot-Durand semble être une recrue idéale pour Bruno Bernard qui a certainement obtenu la circonscription pour l’y placer. “Il faut élargir politique à la société civile” résume-t-il, assis à la terrasse d’une brasserie amie d’Oullins, pressé de faire passer le message.

Ce n’est pas que les chaînes carbone-fluor expliquant la robustesse des PFAS et leur surnom de polluant éternel, leur caractère bio acumulable et les rapports du CIRC sur le caractère cancérigène ou non de tel ou tel PFAS (il y en a des milliers) - tout ce qui forme la langue maternelle de sa candidate - n’intéressent pas le président de la Métropole, c’est jusque qu’il n’a pas que Lucie Gaillot-Durand à former au combat politique en deux semaines.

Et pour ce qui est de l’action en justice intentée par la métropole à l’encontre d’Arkema et Daikin pour permettre la constitution d’une démarche d’expertise sur la réalité des PFAS rejetés par ces deux entreprises dans l’environnemment cela va prendre du temps de toute façon, des années peut-être.

D’ici là il espère bien que Lucie Gaillot-Durand sera élue.

@lemediapol