Près de Lyon : le conflit dégénère dans une salle de sport, elle lui met un coup de tête et le mord

Alors quand elle a découvert le 5 mai 2023 un crachat sur sa voiture stationnée sur le parking, elle s'est imaginée tout de suite que c'est lui qui en était l'auteur.

Furieuse, elle s'était ruée à l'intérieur pour confronter son adversaire, puis était ressortie pour dégrader son véhicule.

Lui aussi était sorti, armé d'un poids de 10 kilos pour pouvoir à son tour s'en prendre à la voiture de la jeune femme. Mais cette dernière l'avait stoppé dans son élan, lui mettant un coup de tête qui l'avait fait chuter, avant de lui mordre le bras (3 jours d'ITT).

Les deux ennemis se sont retrouvés dans la semaine devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Et selon le Progrès, les juges ont décidé de relaxer l'homme, et de condamner la femme.

Non représentée par un avocat, elle a écopé de 400 euros d'amende dont 200 euros avec sursis, et devra indemniser sa victime à hauteur de 300 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais de justice.