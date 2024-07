Un trafic international de drogue entre l'Albanie et la région lyonnaise démantelé

Après deux ans d'enquête, la gendarmerie a annoncé ce jeudi avoir démantelé un réseau de trafic de drogue entre l'Albanie et la capitale des Gaules.

La drogue provenait des Pays-Bas, les ventes se faisaient en Auvergne-Rhône-Alpes et l'argent repartait en Albanie.

Au total, 16 personnes ont été interpellées en France, notamment à Villeurbanne, ainsi que les quatre dirigeants présumés en Albanie.

Plus de 10 kilos de cocaïne et d'héroïne ont été saisis, ainsi que 82 kilos de produits de coupe, 18 véhicules et 100 000 euros en numéraire. La marchandise perquisitionnée est estimée à près de 800 000 euros.

L'enquête avait démarré en 2022, lorsque la brigade de recherches d'Albertville avait identifié un réseau entre l'agglomération lyonnaise et la Savoie et la Haute-Savoie. Petit à petit, le dossier avait pris de l'ampleur et les autorités albanaises avaient été invitées à se joindre au travail d'enquête.

Depuis Villeurbanne, base logistique du réseau, la drogue inondait le Rhône mais aussi les départements voisins.