Création de la ligne de tramway T9 : le pont du Roulet ferme pour l’été

La création du tramway T9 poursuit son cours, et arrive maintenant à Villeurbanne : dès lundi 8 juillet, le pont du Roulet sera fermé, et ce jusqu’au 30 août.

La ligne qui reliera Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes en 2026 nécessite en effet la construction d’un ouvrage d’art et de soutènement pour relier le quartier Saint-Jean d’un côté du canal de Jonage et Croix-Luizet de l’autre. Le nouveau pont accueillera le tramway, les vélos et les piétons, tandis que celui du Roulet sera exclusivement dédié aux automobilistes, une fois partiellement démoli et remodelé.

Pendant la durée des travaux, une passerelle provisoire sera mise en place pour les piétons, tandis que les cyclistes devront circuler par la ViaRhôna. De leur côté, les automobilistes emprunteront des déviations et le bus C37 marquera son terminus à Laurent Bonnevay.

La rue Desgrand sera mise en sens unique. La circulation sera possible uniquement depuis la rue Mimi-Pinson vers la rue de Verdun.

• A pied : cheminements piétons préservés grâce à la mise en place d’une passerelle dédiée.

• A vélo : déviation vélo via l’itinéraire de la ViaRhôna le long de l’A42

• En voiture : déviation automobile via A42 ou pont de Cusset

• En transports en commun :

- La ligne 37 ne desservira plus l’avenue Roger-Salengro pendant les travaux. Elle effectuera son terminus à l’arrêt Laurent Bonnevay. Pour se rendre en direction de Charpennes, report conseillé sur la ligne C17.

- L’arrêt « Puces du Canal » sera reporté sur l’arrêt précédent « Marais ».

- À Saint-Jean, les lignes 7 et 37 suivront le même itinéraire par la rue Mimi-Pinson, la rue du 8-Mai-1945 et la rue Pottier.