Dans la région : cette commune veut battre deux records du monde ce mardi

La petite commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l’Ain veut entrer dans l’histoire. Deux tentatives de record sont en effet organisées ce mardi soir à partir de 19h.

Le premier record est un second essai puisqu’il s’agit une nouvelle fois d’établir la plus longue chenille humaine. La commune avait déjà tenté l’expérience l’année dernière en rassemblant 2063 personnes. Un nombre insuffisant ; le record étant détenu jusqu’à maintenant par Lille avec 4623 participants.

Le second record tentera de réunir le plus grand nombre de personnes portant une marinière. C’est la ville de Honfleur dans le Calvados qui est pour l’instant championne en la matière avec le joli chiffre de 1052 marinières le temps d’un rassemblement.

"Préparez-vous à venir vivre une fin de journée incroyable et surtout inoubliable", assure la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne sur ses réseaux sociaux. "Les deux records sont distincts. Les personnes non vêtues de marinières bleues et blanches pourront tout de même prendre part à la chenille", est-il également précisé.