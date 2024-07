L'auteur et poète lyonnais Charles Juliet est mort

Charles Juliet est décédé vendredi dans la capitale des Gaules, c'est son éditeur qui en a fait l'annonce.

L'auteur et poète né dans l'Ain avait grandi dans le Beaujolais puis à Lyon.

Il a a son actif de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier.

Oeuvres marquantes de Charles Juliet :

"Lambeaux" (1995) : un récit poignant qui retrace l'histoire de sa mère et de sa propre enfance. Ce livre est souvent considéré comme son chef-d'œuvre et est largement étudié dans les écoles.

"Rencontres avec Bram van Velde" (1981) : un recueil de dialogues avec le peintre néerlandais, qui met en lumière leur réflexion sur l'art et la création.

"Accueils" (1996) : un ensemble de réflexions et de notes personnelles.

"Moisson" (2006) : un recueil de poèmes.

"L'année de l'éveil" (1989) : une autobiographie romancée sur ses années de formation.

Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, il avait également remporté le prix Goncourt de poésie en 2013, ainsi que le Grand Prix de littérature de l'Académie française en 2017.