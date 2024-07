Nouveau sabotage ? Des réseaux de fibre optique coupés dans la région

L'AFP rapporte que des réseaux de fibre optique d'opérateurs comme Free et SFR ont été coupés dans six départements du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme est concernée par cette opération visiblement coordonnée puisqu'elle concerne également les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault et la Meuse.

Ce lundi matin, on apprenait l'interpellation la veille en Seine-Maritime d'un militant d'ultragauche. Dans son véhicule ont été retrouvées des pinces coupantes et les clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, évoquait sur France 2 avoir "identifié un certain nombre de profils" ayant pu participer à ce sabotage qui avait paralysé le réseau SNCF vendredi pour le coup d'envoi des JO de Paris 2024, estimant que c'était "le mode traditionnel d'action de l'ultragauche". Et de citer Extinction Rebellion, qui a déjà réalisé plusieurs actions à Lyon, comme la plus récente avec l'intrusion sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite.