Les travaux de modernisation du port du Beaujolais financés à 80% par l'Etat

Le document prévoit le financement par l'Etat, à hauteur de 80%, des travaux de modernisation du port du Beaujolais situé à Villefranche-sur-Saône.

Ce sont 5,6 millions d'euros qui seront injectés par l'Etat, tandis que les 20% restants seront pris en charge par la CCI du Beaujolais.

Les travaux du port caladois, d’une capacité de stockage de 25 000 m2 en extérieur et de 6500 m2 couverts, s'étaleront entre 2025 et 2027, et renforceront la plateforme de manutention du port. La réfection des réseaux d'eaux usées et pluviales est aussi prévue.

Reconnu comme l'un des 35 sites majeurs pour le développement du transport fluvial en France, le site industrialo-portuaire de Villefranche-sur-Saône est le 2e site de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône en tonnes de marchandises manutentionnées depuis et vers la voie d'eau, après le port Edouard-Herriot de Lyon.

Après les travaux, dès 2027, il deviendra un des ports vraquiers les plus efficients de l'axe.