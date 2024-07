Incendie de la concession auto à Lyon : le suspect mis en examen et incarcéré

Présenté à un juge d'instruction ce mardi soir, l'homme suspecté d'avoir mis le feu à l'atelier du concessionnaire auto Mini/BMW du groupe Altitude dans le quartier de Vaise à Lyon a été mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux et tentative de vol par effraction.

Originaire de Vénissieux, l'individu a été ensuite placé en détention provisoire, comme le confirme le parquet de Lyon à LyonMag.

L'enquête se poursuit, sous l'autorité du magistrat instructeur.

Pour rappel, dimanche soir, le suspect aurait tenté de voler un véhicule de la concession située rue Joannes Carret dans le 9e arrondissement. Pour assurer sa fuite et couvrir ses traces alors qu'il venait de déclencher l'alarme, il aurait alors réalisé deux départs de feu. Sauf que les flammes se sont propagées à vitesse grand V et ont finalement ravagé l'atelier de 600m2.

🔥 Maxi feu At #Mini Altitude 69 Lyon Vaise pic.twitter.com/RtuqY43e9S — BΞMBΞLLY  (@bembelly) July 28, 2024 Le trentenaire avait ensuite été rapidement interpellé à proximité de l'incendie, dans des circonstances non communiquées par les autorités.

De son côté, le groupe Altitude a lancé un appel pour trouver un nouvel atelier rapidement dans l'agglomération, sous peine de devoir attendre probablement un an avant de pouvoir reconstruire et rouvrir celui qui a été détruit par l'incendie criminel. En attendant, les clients de Vaise sont redirigés vers le site de Limonest pour les services d’après-vente et les véhicules d’occasion. Les appels destinés à la concession sinistrée sont aussi transférés vers ce site pour maintenir le service client.