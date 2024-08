Le meilleur buteur des Jeux Olympiques suivi par l'OL ?

Alexandre Lacazette ne fera pas la préparation estivale puisqu'il dispute les Jeux Olympiques avec la France, Georges Mikautadze vient d'arriver et Gift Orban est au fond du trou, mentalement et techniquement. D'où l'envie des dirigeants lyonnais de s'offrir une gachette supplémentaire. Et quoi de mieux que les JO pour faire du repérage (Lire la suite sur Lyon Foot)