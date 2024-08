Dès ce lundi, deux ponts fermés au sud de Lyon

Ces chantiers, souvent longs, coûteux et contraignants pour la circulation, se font donc à un rythme peu soutenu.

Ce lundi toutefois démarrent deux chantiers d'entretien sur des ponts au sud de Lyon.

Jusqu'à ce vendredi, le pont de Chasse-sur-Rhône, qui enjambe le Rhône et fait la jonction entre le département éponyme et l'Isère, sera fermé de 8h30 à 17h. Les pylônes du pont seront concernés, pour préparer les travaux plus importants de l'ouvrage prévus en 2025.

A noter qu'il restera accessible aux piétons et aux cyclistes durant la semaine.

Le pont de Givors au-dessus de l'A47 au niveau de la rue de Montrond est également concerné par un chantier qui débute ce lundi. Jusqu'au vendredi 30 août, il sera inaccessible aux voitures de nuit, de 21h à 6h.