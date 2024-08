Lyon : ils vont nager dans le Rhône tout le week-end !

Si le projet du maire a capoté à cause de la météo capricieuse, l'Open Swim Stars Harmonie Mutuelle prévoit un week-end de traversées de Lyon à la nage.

Dès ce samedi, les nageurs s'élanceront à 17h30 de la Cité Internationale et descendront le Rhône jusqu'au Parc des Berges à Gerland. Soit 7 kilomètres à parcourir dans l'eau.

Dimanche, les parcours 5km et 3km seront proposés à 10h et 11h45. Le premier peloton de nageurs s'élancera du quai Augagneur, et le second, par équipe, se fera depuis le quai à hauteur du pont Morand. Les deux arriveront à Gerland.

Outre les risques liés à la nage dans le fleuve lyonnais, "l’Agence Régionale de Santé (ARS) recommande de prendre une douche rapidement après votre épreuve pour se prémunir contre tous risques de contaminations bactériennes". "En cas de diarrhées ou forte fièvre les jours qui suivent la course, indiquez à votre médecin que vous avez participé à une épreuve de natation en milieu naturel", précisent également les organisateurs.