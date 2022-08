Lyon : des centaines de nageurs vont se jeter à l’eau ce week-end à l’occasion de l’Open Swim Stars

L’Open Swim Stars s’installe à Lyon ce week-end. Il s’agit du premier circuit de natation en eau libre de France avec quatre parcours dans le Rhône pour les participants : 1,1km, 3km, 5km et 7km. Les entreprises et les groupes peuvent également choisir le Challenge par équipe sur le parcours du 1,1km. Cette édition 2022 est ouverte aux licenciés comme aux amateurs qui n'ont pas peur de se jeter dans une eau qui ne s'annonce pas très chaude.

"L’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle a été créé pour faire connaître la natation en eau libre, développer ce sport au cœur des villes mais aussi sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux enjeux liés à l’eau, dont la pollution, l’assainissement et le contrôle des rejets dans les mers, fleuves et rivières", expliquent les organisateurs. "C’est également un évènement solidaire et cette année 50% des recettes issues des inscriptions au 1,1km seront reversées à l’association "Courir Pour Elles", qui lutte contre les cancers féminins", précisent-ils.

Le parcours du 7km partira samedi à 18h de la Cité Internationale tandis que les départs du 5km, du 3km, du 1,1km se feront respectivement à 9h30, 10h30 et 11h45 depuis le quai Augagneur. Toutes les arrivées se feront au Parc des Berges dans le 7e arrondissement.

La dernière édition de l’Open Swim Stars à Lyon avait rassemblé 400 participants.