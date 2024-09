Edmond "Momon" Vidal, figure du Gang des Lyonnais, est décédé

Edmond Vidal; dit "Momon", personnage légendaire du milieu lyonnais, s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi.

Momon Vidal, figure marquante du Gang des Lyonnais, est décédé des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis quelque temps déjà.

Cette figure emblématique du célèbre gang des Lyonnais, s'est éteint à l’âge de 79 ans, des suites d’un cancer du pancréas. Surnommé "Momon", Vidal avait marqué l'histoire criminelle des années 60-70 en France.

Membre influent du gang, il est notamment connu pour son rôle dans une série de braquages retentissants à travers tout le pays. L’un des plus marquants reste celui du 30 juin 1971, lorsque au petit matin, cinq hommes attaquent l’hôtel des postes de Strasbourg. En à peine cinq minutes, le groupe dérobe 12 millions de francs, soit environ 7 millions d’euros. Ce coup d'éclat avait alors défrayé la chronique et renforcé la réputation du gang des Lyonnais.

Arrêté et jugé en 1977, Edmond Vidal est condamné à dix ans de réclusion pour sa participation à plusieurs braquages. Il sera libéré en 1982. Après avoir purgé sa peine, il choisit de mener une vie plus discrète, loin de l’agitation médiatique. À Lyon, il s’était installé pour profiter de sa retraite, partagée entre ses petits-enfants et la gestion d’un magasin de textile.

Avec la disparition d'Edmond Vidal, c'est l'un des derniers "dinosaures" des grands voyous lyonnais qui s'éteint, laissant Jean-Pierre Gandeboeuf, alias "Christo", comme le dernier survivant du légendaire gang des Lyonnais.