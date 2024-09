Lyon : grosse pagaille sur les routes au sud de l'agglomération après un accident

D'abord parce que nombreuses ont été les personnes à prendre leur voiture le matin, compte-tenue des averses soutenues qui s'abattaient sur l'agglomération lyonnaise.

Mais aussi et surtout parce qu'un accident est survenu sur l'A7 en direction de Marseille, peu avant Pierre-Bénite. Un combi s'est mis en portefeuille sur les voies, bloquant la circulation et provoquant d'importants embouteillages remontant jusqu'à la Confluence et même le centre-ville de Lyon.

Sur les applications type Waze, la plupart des rues sont rouges, c'est la pagaille totale.

Jeudi noir le matin, jeudi noir le soir. Vivement le week-end !