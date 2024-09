Une conseillère régionale menacée et harcelée après avoir été accusée à tort de perturber une manifestation contre les francocides

Et plusieurs citoyens et élus de gauche et d'extrême-gauche sont venus parasiter la manifestation en entonnant des chants antifascistes.

Sur les réseaux sociaux, Damien Rieu, cofondateur de Génération identitaire à Lyon et proche de Marion Maréchal, avait pensé avoir repéré la présence, parmi les contre-manifestants, de Zerrin Bataray, conseillère régionale écologiste. Et il l'a accusée d'avoir perturbé ce qu'il requalifiait d'hommage à Philippine, déclenchant la colère de nombreux internautes.

L'élue iséroise, conseillère municipale du Roussillon, a alors été inondée de messages de menaces. Elle a donc porté plainte pour cyberharcèlement auprès de la gendarmerie. D'autant qu'elle n'était pas présente sur place, comme l'a reconnu ensuite Damien Rieu qui a supprimé son post.