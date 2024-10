Près de Lyon : produits périmés chez ce restaurant de sushi fermé en urgence

Mais les établissements de l'agglomération lyonnaise et du Rhône ne sont pas à l'abri d'un contrôle de la DDPP. A l'instar de Sushi Académie, un restaurant de sushis situé rue de la Paix à Villefranche-sur-Saône.

Ce jeudi, sa fermeture a été prononcée suite au passage de deux inspecteurs qui ont relevé toute une série de faux pas. Dont certains inquiétants. Outre les traditionnels défaut de nettoyage et vétusté des locaux, le rapport évoque des denrées périmées, un stockage à température ambiante et l'absence de dispositif pour se laver les mains dans la cuisine et les toilettes du restaurant.

Au total, une cinquantaine de mesures correctives ont été dressées. La réouverture de Sushi Académie ne pourra pas se faire sans un nouveau contrôle, positif cette fois, de la DDPP.