Les sans-facs investissent la cour de Lyon 2 et appellent à un rassemblement

“On ne bougera pas tant qu’il n’y aura pas de solution” indique une représentante de l’UNEF. Ces derniers dénoncent l'absence d'inscriptions pour une vingtaine de jeunes, principalement des étudiants étrangers et appellent à un rassemblement ce lundi à 18h pour soutenir leur cause. En attendant le collectif a installé des tantes dans la cour centrale du campus de l'université Lyon 2 afin de montrer leur détermination.

Selon le communiqué du collectif des sans-facs, “seuls 3 sans facs ont reçu une proposition d’inscription dans la filière de leur choix”, malgré plus d’un mois de négociations avec la présidence de l’université. Le collectif a rencontré la présidente de Lyon 2 vendredi dernier pour évoquer la situation. “La présidence pose un refus clair d’inscrire dans les UFR les plus en tension (droit, éco-gestion et psychologie ndlr)”, indique le communiqué, précisant que de simples rendez-vous avec les composantes universitaires ont été proposés, “sans aucune garantie” de résultat.

Face à cette impasse, le collectif des Sans-Facs, soutenu par plusieurs organisations syndicales et politiques, comme l’UNEF, les jeunes insoumis, ou encore NPA jeune, appelle à un rassemblement ce soir à 18h sur le campus des Berges du Rhône. “La balle est maintenant dans le camp de la présidence, qui peut mettre fin à cette situation en inscrivant une vingtaine de personnes”, conclut le communiqué.