Intempéries à Lyon : près de 300 interventions des pompiers, les secours mobilisés

D'importantes précipitations ont balayé le département placé en vigilance orange pluie-inondations. Ce qui a obligé les sapeurs-pompiers à intervenir à 290 reprises selon la préfecture du Rhône dans un point réalisé après 15h.

Au total, 350 pompiers sont engagés sur le terrain avec la police, la gendarmerie, la Croix Rouge, la police municipale et les services départementaux et municipaux, notamment dans le sud du département.

A Givors et Grigny, plusieurs évacuations ont été réalisées et de nombreux habitants et automobilistes ont été mis à l'abri.