Djihadiste lyonnais repenti, David Vallat est mort

Originaire de Saint-Priest, David Vallat est mort à l'âge de 53 ans.

Selon Var-Matin, son corps sans vie a été retrouvé à Saint-Raphaël dans son appartement de Saint-Raphaël. Les premières informations laissent à penser à une mort naturelle.

Converti à l'islam à sa majorité puis radicalisé, il avait intégré le GIA algérien à Chasse-sur-Rhône, aux côtés d'un certain Khaled Kelkal, avant d'être arrêté et condamné en 1995.

A sa sortie de prison, David Vallat avait écrit un livre, "Terreur de jeunesse", et avait multiplié les prises de parole derrière les barreaux, dans les écoles et les médias pour prévenir des dangers de la radicalisation et du djihadisme.

En 2016, interrogé par LyonMag, David Vallat estimait que "les décideurs de ce pays ne sont pas entourés d’experts suffisamment éclairés pour leur expliquer qui est notre ennemi. Une fois que le problème sera énoncé clairement, les solutions viendront d’elles-mêmes".