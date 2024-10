Fermeture du service des impôts de Vénissieux : “une annonce inacceptable” pour le syndicat FO-DGFiP

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) prévoit de fermer le Service des impôts des particuliers de Vénissieux pour le délocaliser à Bron. Cette fermeture suscite la colère des syndicats. FO-DGFiP Rhône, premier syndicat de la Direction Régionale des Finances Publiques, s’oppose fermement à cette délocalisation et dénonce une décision prise “dans la précipitation”. Ces derniers estiment que la suppression de cette antenne, deuxième du département en termes de fréquentation après celle de la Part-Dieu, constitue un “attentat contre le service public”.

FO-DGFiP exige également que la DRFiP s’engage à garantir un retour de ce service à Vénissieux une fois les travaux entrepris par la municipalité achevés. L’inquiétude du syndicat s’explique aussi par un contexte plus large de réorganisation des services fiscaux, que le programme "NRP" mène selon un schéma de "fermetures tous azimuts et d'abandon du service public". Le syndicat rappelle que l’Association des Maires de France (AMF) a récemment exprimé des réserves similaires, pointant du doigt un “sentiment d’abandon” des services publics locaux, engendré par un “ manque de personnel” et un “turn-over élevé”.