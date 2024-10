La Ville de Lyon abaisse l'âge d'obtention de la carte senior à 60 ans

Depuis le 28 octobre, près de 100 000 Lyonnaises et Lyonnais de 60 ans et plus peuvent bénéficier de la carte senior, un dispositif visant à améliorer la qualité de vie des aînés.

La Ville de Lyon a décidé d'abaisser l'âge d'obtention de la Carte Senior à 60 ans au lieu de 65 ans. Cette mesure, entrée en vigueur ce lundi 28 octobre 2024, permettra à un plus grand nombre de seniors de profiter de différents services et activités proposés par la municipalité. Plus de 36 000 cartes ont été délivrées depuis janvier 2024. Alexandre Chevalier, adjoint au Maire de Lyon, a souligné l'importance de cette initiative : « Afin de donner toutes les clefs aux seniors lyonnais pour une retraite réussie, j’ai souhaité abaisser l’âge d’obtention de la Carte Senior à 60 ans. » Cette carte, lancée en 2016, donne accès à l'ensemble de l'Offre Seniors, incluant les résidences municipales, des activités gratuites telles que la psychomotricité et des conférences, ainsi qu'une offre de restauration. De plus, les nouveaux Spots seniors, inaugurés à l'automne 2023 étoffent cette offre à travers divers arrondissements. Les Lyonnais intéressés peuvent obtenir leur Carte Senior en se rendant dans les mairies d'arrondissement, les lieux culturels partenaires ou en ligne sur Lyon.fr. X













