Près de Lyon : ivres et armés d'une machette, ils agressent deux jeunes à Vénissieux

Peu après 21h, un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années ont été attaqués par deux individus ivres et armés d'une machette. L'objectif était de leur voler un téléphone portable. La jeune femme a réussi à récupérer ce dernier, mais a été menacée en retour à l'aide de l'arme blanche, ainsi que par un jet de bouteille en verre.

La police est rapidement intervenue sur place et a interpellé les deux suspects.

Se déclarant mineurs, ils ont été placés en garde à vue le temps de procéder à des vérifications sur leur identité et leur âge. Les individus étaient en réalité majeurs et en situation irrégulière en France. La préfecture du Rhône a donc délivré des OQTF, qui pourront être appliquées, ou non, à l'issue de leur peine.