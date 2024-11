Législative partielle en Isère : la gauche se range derrière Lyes Louffok (LFI)

Investi par les insoumis dans la 1ère circonscription de l'Isère, Lyes Louffok est l'unique candidat à gauche. Et pour cause, Amandine Germain, un temps investie par le Parti socialiste isérois, s'est finalement retirée "par esprit de responsabilité, pour ne pas diviser la gauche", comme déclaré à France Bleu.

Suite à la démission d'Hugo Prevost, le député LFI accusé de violences sexuelles, une élection législative partielle doit prochainement avoir lieu. Aucune date n'a toutefois été donnée par le ministère de l'Intérieur.

Outre le soutien de la gauche, Lyes Louffok peut compter sur l'absence de son potentiel adversaire le plus redoutable puisqu'Olivier Véran a déclaré renoncer à ce scrutin qu'il avait déjà perdu cet été.

"Elu député, je m'engage à défendre le programme de rupture du Nouveau Front Populaire pour apporter enfin les solutions aux crises sociales, écologiques, démocratiques et géopolitiques que nous affrontons", a déclaré le jeune militant. "Pour garantir à chaque enfant un avenir digne, nous devons bâtir une société juste et solidaire, protéger le climat et la biodiversité", conclut-il sur ses réseaux sociaux.