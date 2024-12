Disparition d'une adolescente de 14 ans près de Lyon : avez-vous vu Stacy ?

Stacy a quitté son domicile de Sandrans dans l'Ain ce jour-là, depuis personne ne sait où elle se trouve.

Agée de 14 ans, la native de Rillieux-la-Pape fait désormais l'objet d'un appel à témoins lancé par la gendarmerie.

De type eurasien, mesurant 1m50 et de corpulence moyenne, l'ado a les cheveux longs et bruns, les yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait une doudoune de couleur saumon, un jean et des baskets de type Vans noires et blanches.

Si vous disposez d'informations concernant Stacy, vous pouvez contacter la gendarmerie de Chatillon-sur-Chalaronne au 04 74 55 00 17 ou composer directement le 17.