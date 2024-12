Régularisation de tous, fermeture des CRA : une manif pour le droit des étrangers à Lyon

Le rendez-vous est fixé à 14h30 place Bellecour à l'appel du collectif de soutien aux réfugiés et migrants de Lyon.

"Ceux qui construisent les routes, les immeubles, servent au restaurant, livrent repas ou autres colis, prennent soin des personnes âgées, font le ménage au bureau, à l’hôtel, dans les immeubles… sont empêchés de faire valoir leurs droits sociaux et leurs libertés politiques. Les préfectures sont chargées d’imposer des conditions de vie toujours plus dégradées aux personnes immigrées", dénonce le collectif qui va défiler pour le droit des étrangers et qui a la loi Darmanin dans le viseur.

Seront réclamés la régularisation immédiate de tous, le droit d'accès au travail et au logement, la fermeture des centres de rétention administrative (CRA) et le respect de la présomption de minorité des mineurs non-accompagnés.