Cycliste poignardé à Lyon : les agresseurs à trottinette toujours activement recherchés

Les circonstances exactes de l'agression au couteau subie par un cycliste de la part de deux individus circulant à trottinette jeudi sont encore floues.

Le parquet de Lyon a toutefois donné des nouvelles rassurantes de la victime poignardée à deux reprises dans le dos. Contrairement à ce qu'annonçait avec aplomb l'AFP, le cycliste n'est pas mort, loin de là. Il s'en tire avec 3 jours d'ITT.

La DIPN du Rhône recherche activement les deux suspects qui auraient dégainé le couteau à la suite d'un simple différend sur la route. Les premiers éléments évoquent une remontrance de la part du cycliste suite à un refus de priorité à l'angle de l'avenue Thiers et de la rue Jean Broquin dans le 6e arrondissement de Lyon, non loin de la frontière avec Villeurbanne et Charpennes.

Les enquêteurs ont déjà récolté quelques témoignages, dont certains se sont révélés être fantaisistes.