Le maire de Lyon Grégory Doucet est ravi de voir la ligne Lyon-Nancy de retour après six ans de travaux.

Ce dimanche, les premiers trains reprennent leur trajet entre le Rhône et la Lorraine, avec deux trajets directs quotidiens qui desservent Lyon-Perrache, Lyon-Part-Dieu, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Culmont-Chalindrey, Neufchâteau, Toul et Nancy.

Sans la ligne Lyon-Nancy, suspendue en 2018, il fallait passer par Paris ou Strasbourg pour relier les deux villes. Beaucoup se rabattaient donc sur la voiture.

"La France dispose d’un réseau ferroviaire dense, qui doit être impérativement exploité. Pour réduire notre empreinte carbone, reconnecter ville et campagne et ne laisser personne sur le bord de la route. Soyons au rendez-vous des attentes citoyennes", poursuit Grégory Doucet, qui avait écrit à la Première ministre Elisabeth Borne avec ses homologues de Nancy et Dijon pour accélérer la reprise de la ligne.