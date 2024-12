Près de Lyon : une mairie publie un arrêté pour accueillir le Père Noël dans de bonnes conditions

Le compte à rebours est lancé, J-4 avant le départ de la banquise pour le Père Noël, pour livrer les cadeaux aux enfants (et aux adultes) du monde entier.

La commune de Saint-Genis-Laval a rédigé un arrêté municipal pour autoriser le Père Noël à "survoler librement l’espace aérien sur l’ensemble du territoire de la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024, afin de procéder à la distribution des cadeaux de Noël, une fois que les enfants seront endormis".

Il a également été autorisé à effectuer des loopings dans le ciel avec son traineau et à utiliser les bornes de recharge de la ville pour alimenter son traineau, comme le Père Noël vole en électrique ! Ecologie avant tout.

Pour éviter les nuisances sonores trop tardives, le Père Noël devra moduler son célèbre "ho ho ho" en "ho ho hoooo" dans les zones résidentielles.

Les rennes devront être pucés et vaccinés et bien sûr il est demandé aux enfants de fournir une petite collation avec quelques biscuits et un verre de lait pour entretenir le ventre du plus célèbre bonhomme rouge.

Cet arrêté municipal a une durée de vie limitée car il s’autodétruira à la fin de la mission.