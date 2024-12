Près de Lyon : relaxé pour l'agression sexuelle dont l'accusait une adolescente

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône l'a en effet relaxé des faits présumés d'agression sexuelle qui lui valaient son placement en détention provisoire depuis fin octobre.

Le trentenaire était accusé par une adolescente de 16 ans, lui reprochant de l'avoir embrassée de force et de lui avoir touché les fesses à Vindry-sur-Turdine dans le Rhône.

Les deux protagonistes se connaissaient et partageaient un même désoeuvrement : elle, placée dans une famille d'accueil et fumant du cannabis, lui porté sur la bouteille et les joints.

Alors que le parquet réclamait 1 an de prison dont 4 mois avec sursis, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer le prévenu coupable.