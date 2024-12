Près de Lyon : agacé par le bruit, le voisin les inondait de messages racistes

Car voilà un an et demi, les tensions entre cette famille et leur voisin âgé de 52 ans avaient atteint leur paroxysme.

Le quinquagénaire, qui leur reprochait de faire trop de bruit, leur avait passé de nombreux appels malveillants, et leur avait laissé des messages dont le contenu était raciste.

Et ce jour de septembre 2023, il s'était présenté armé d'une machette devant leur portail qu'il avait dégradé.

Face aux juges, le voisin agacé a eu du mal à se justifier. Déjà condamné à plusieurs reprises, il présente un véritable problème de consommation d'alcool.

Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 400 euros. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec sa voisine, qu'il devra indemniser à hauteur de 1648 euros au titre du préjudice matériel et 300 euros de préjudice moral.