"Elle a un mauvais vocabulaire avec moi" : trois ans de prison pour le mari violent près de Lyon

Après avoir refusé d'être jugé en comparution immédiate fin novembre pour des violences commises sur sa femme, souhaitant avoir davantage de temps pour préparer sa défense, il a été lourdement condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Agé de 42 ans, l'individu avait, le 22 novembre dernier, frappé à plusieurs reprises la mère de ses trois enfants. Le certificat médical et les 15 jours d'ITT ne pouvaient difficilement masquer la violence des coups : côte cassée, corps et visage recouverts d'hématomes et de plaies ouvertes.

Même pendant l'appel désespéré de la victime à la police, il continuait à la frapper.

Face aux juges, le quadragénaire a fait ce que beaucoup de maris violents font : inverser les rôles. "Elle a un mauvais vocabulaire avec moi", a-t-il cru bon d'asséner lors de l'audience selon le Progrès.

Et de rajouter que le premier coup avait été donné par sa femme, auquel il avait "simplement" répliqué par une seule gifle.

Le tribunal caladois a inscrit une 16e condamnation à son casier judiciaire. Conformément aux réquisitions du parquet, il a écopé de 3 ans de prison dont un an avec sursis. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec celle qui ne partage désormais plus sa vie.