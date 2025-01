Il roule phares éteints sur l’A43, et se fait arrêter près de Lyon

Une course-poursuite spectaculaire s’est déroulée tôt ce dimanche matin entre Bourgoin-Jallieu et La Verpillière, via l’autoroute A43. Deux jeunes, âgés de 18 et 19 ans, ont été interpellés après avoir tenté d’échapper aux forces de l’ordre, multipliant les infractions et les prises de risques.

Les faits se sont déroulés vers 5 heures du matin, dans le quartier de Champfleuri, à Bourgoin-Jallieu (Isère). Une patrouille de police a remarqué une Renault Clio circulant à vive allure. Les agents ont tenté de contrôler le véhicule, mais le conducteur a refusé d’obtempérer, accélérant à la vue des gyrophares.

La Clio s’est lancée dans une fuite à travers les rues de Bourgoin-Jallieu, forçant les policiers à entamer une poursuite. Arrivés au quartier de Champaret, les fuyards ont percuté une barrière de péage pour s’engager sur l’autoroute A43 en direction de Lyon. Dans une tentative de semer leurs poursuivants, les occupants du véhicule ont éteint leurs phares tout en continuant à rouler à très grande vitesse.

Une fuite qui s’achève dans une impasse

Après avoir quitté l’autoroute à hauteur de La Verpillière, la Clio a continué sa course dans les rues de la commune iséroise. Mais la cavale a pris fin lorsque le véhicule s’est retrouvé bloqué dans une impasse de la zone du Grand Planot. Le conducteur a abandonné sa voiture et a pris la fuite à pied, laissant son passager à l’intérieur. Il a été rattrapé une centaine de mètres plus loin par les forces de l’ordre.

Le conducteur sous l’emprise de stupéfiants et d’alcool

Le conducteur, âgé de 19 ans et originaire de L’Isle-d’Abeau, a été dépisté positif à l’alcool et aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, mis en danger de la vie d’autrui, conduite sous l’emprise de substances prohibées et dégradations. Le passager, âgé de 18 ans, a également été interpellé.