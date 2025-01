Interception d’un go-fast sur l’A7 près de Lyon : 300 kg de cannabis saisis

Transportant 300 kg de cannabis, les quatre suspects ont été arrêtés et mis en garde à vue selon Actu17.

Arrivant du Sud de la France, une voiture a été prise en flagrant délit de go-fast. Remontant en direction de Paris, le véhicule a été intercepté par les agents de l’OFAST (Office Anti-Stupéfiants) à la station-service de Sérézin-du-Rhône, entre Vienne et Lyon. En arrêtant le véhicule sur l’autoroute A7, les policiers ont découvert que les quatre hommes transportaient 300 kg de cannabis. L’automobiliste et les passagers ont donc été arrêtés et mis en garde à vue.

Le plus souvent, les personnes interpellées pour le transport de drogue reviennent d’Espagne. C’est pourquoi les forces de l’ordre ont mis un dispositif en place pour arrêter les trafiquants. Au total, 47 tonnes de cocaïne avaient été saisies en France en 2024. Un record pour le pays.