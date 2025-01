Près de Lyon : une pizzeria fermée pour manquements graves aux normes d’hygiène

La pizzeria située à Marcy-l’Étoile a été frappée d’une fermeture administrative par la préfecture du Rhône. L’arrêté, pris le mardi 14 janvier, sanctionne des manquements graves aux règles d’hygiène, constatés lors d’un contrôle sanitaire.

Le lundi 13 janvier, un agent du Bureau Veritas Exploitation, mandaté par les services de l’État, a inspecté l’établissement. Cette visite a permis le constat d’infractions importantes aux normes d’hygiène, notamment : des défauts de maintenance et de nettoyage des locaux, des équipements et du matériel, la conservation de produits alimentaires périmés dans les zones de stockage, ainsi que de mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées alimentaires.

Le Bureau Veritas Exploitation et la préfecture du Rhône ont conclu que ces dysfonctionnements posaient un risque pour la sécurité alimentaire des clients.

Un plan strict pour une possible réouverture

Dans son arrêté, la préfecture du Rhône a fixé une série d’exigences pour permettre une remise aux normes et une possible réouverture du restaurant Del Pasto. Parmi les mesures imposées : la rénovation et la mise aux normes des revêtements des locaux de production et de stockage, le rangement et le nettoyage des ustensiles et contenants pour garantir des conditions hygiéniques, la protection des denrées alimentaires et la réalisation d’analyses microbiologiques régulières.