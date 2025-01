"Sauvons l’hôpital public !" : rassemblement prévu à Lyon ce samedi et dans toute la France

Un appel à la mobilisation est lancé pour le samedi 18 janvier, à Lyon et dans plusieurs villes de France, afin de soutenir l’hôpital public et ses acteurs, au lendemain de la visite de Yannick Neuder, le ministre de la Santé, à Lyon. Portée par le mouvement Victoires Populaires et soutenue par des organisations comme la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Attac France et Médecins du Monde, cette initiative a pour but d’alerter sur l’urgence de sauver le système public de santé.

Un rendez-vous à Lyon pour défendre l’hôpital public

Le rassemblement se tiendra à 10h30 devant l’hôpital Édouard-Herriot (3e arrondissement). Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire marqué par une épidémie de grippe particulièrement virulente, qui a déjà conduit 87 établissements à activer leur "plan blanc" (ndlr : plan permettant la mobilisation rapide afin d’assurer la continuité des soins lors d’une crise sanitaire).

Alors que les soignants dénoncent des conditions de travail insoutenables et alertent sur les risques pour la sécurité des patients, le vote d’une loi garantissant un ratio minimum de soignants par patient est prévu le 23 janvier à l’Assemblée nationale.

L’objectif : interpeller les députés

En parallèle des rassemblements, une campagne d’interpellation des députés sera lancée dès ce mercredi 15 janvier avec comme objectif, encourager les élus à voter pour cette loi. "Il est impératif de défendre le droit fondamental à des soins de qualité pour toutes et tous", clament les organisateurs, qui invitent les citoyens à se mobiliser massivement.