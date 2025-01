Lyon : Dominique Giraudier passe le relais de l’Institut Lyfe après une décennie de transformation

Une nouvelle ère s’amorce à l’Institut Lyfe (anciennement Institut Paul Bocuse) avec le départ prochain de Dominique Giraudier, directeur général depuis près de dix ans selon Lyon Décideurs. D’ici la mi-février 2025, il cédera son poste à François Mary, actuel directeur général d’exploitation du groupe hôtelier Naos.

L’une des réformes les plus marquantes du mandat de Dominique Giraudier reste sans doute le changement de nom de l’établissement. En avril 2024, l’école est devenue l’Institut Lyfe, une décision stratégique qui a mis fin à un long contentieux juridique avec les héritiers de la famille Bocuse, concernant l’utilisation du célèbre patronyme.

Des projets d’envergure

Sous la direction de Giraudier, l’Institut Lyfe a également renforcé ses partenariats avec des chefs prestigieux. En novembre 2024, l’établissement a inauguré le restaurant-école Pavyllon, en collaboration avec le chef triplement étoilé Yannick Alléno, permettant aux étudiants de se former dans un cadre professionnel de haute volée.

L’année 2024 a également marqué le lancement de l’académie de pâtisserie, ainsi qu’une nouvelle filière dédiée aux vins et boissons.

L’arrivée de François Mary à la tête de l’Institut

En février 2025, François Mary prendra les rênes de l’Institut. Actuellement directeur général d’exploitation du groupe Naos Hotels, un groupe hôtelier poitevin en redressement judiciaire, François Mary possède plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’hôtels quatre et cinq étoiles à l’international, notamment à Londres, Paris, Genève et Prague.