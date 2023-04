Le succès d'une pétition en ligne contre le changement de nom de l'Institut Paul Bocuse

Le nouveau nom de l'établissement écullois, Lyfe, n'a pas transporté les foules. Pire, certains se mobilisent déjà pour un retour en arrière, estimant que Monsieur Paul est mort une seconde fois avec cette décision.

Ainsi, une pétition en ligne a été lancée. Et en quelques heures, elle recueille déjà plus de 1200 signatures.

"Peu importe les raisons diverses et variées qui ont mené à ce changement, il est temps que la direction de notre école "Institut Paul Bocuse" entende, écoute et comprenne que ce changement peut-être un bouleversement pour un grand nombre d’entre nous (étudiants, professionnels, alumni). L’heure est grave, un simple groupement d’Hommes s’approprie le changement de nom, de notre passé et notre avenir en remplaçant une notoriété internationalement reconnue par un nom qui ne parle à personne", indique l'auteur de cette pétition.

Dans les commentaires, de nombreuses personnes, y compris étrangères, s'offusquent de ce changement de nom qui devait pourtant permettre, selon l'administrateur Gilles Pélisson, de "regarder vers l’avenir et de se tourner à l’international". Raté comme un plat sans beurre...

Alors que cette dénomination doit entrer en vigueur que dans deux ans, il reste du temps aux dirigeants pour faire le dos rond, voire changer de braquet.