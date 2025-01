Appel à témoins : Léa a disparu près de Lyon

L'adolescente âgée de 13 ans n'a plus donné de nouvelles depuis jeudi après-midi. Elle a quitté son domicile vers 17h, vêtue d'un jean gris, de baskets noires et d'une veste noire. Elle mesure 1m69, a les cheveux longs et bruns, et les yeux marron.

Si vous avez des informations concernant Léa, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Irigny au 04 78 50 30 33 ou composer le 17.