Lutte contre la haine anti-LGBT : le délégué interministériel Mathias Ott en visite à Lyon ce mercredi

Le but de ce déplacement est de renforcer la coopération entre la DILCRAH et ses partenaires associatifs et institutionnels. Tout au long de la journée, Mathias Ott ira à la rencontre des acteurs engagés.

Dès 14h45, le délégué interministériel sera présent au 19 rue des Capucins, dans le 1er arrondissement de Lyon pour visiter et échanger au centre LGBT+. Ce dernier a été victime d'une action réalisée il y a quelques jours, le drapeau présent sur sa façade a été arraché.

Dès 17h, Mathia Ott échangera, au 165 rue Ampère à Rillieux-la-Pape, avec des jeunes de l’Espace jeune Marcel André autour du Festival Summer Lights On, qui lutte contre les discriminations. Puis à 17h40, il se déplacera avenue du Général Leclerc, pour des échanges avec le personnel de la MJC de Rillieux-la-Pape. Dans le cadre de l’événement, la présentation Tous et toutes uni(e)s pour l’égalité, sera présentée.

Et en fin de journée, à 19h30, il sera au Comoedia avenue Berthelot, pour participer au Festival du cinéma LGBTQI Écrans Mixtes qui est soutenu par la DILCRAH dans le cadre de l’appel à projets national.