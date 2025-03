Les Lyonnais ont le pire sommeil de France

Six Français sur dix souffrent de troubles du sommeil et l’une des causes de ce problème repose sur le lieu de résidence. En prenant en compte plusieurs critères comme le débit Internet, la pollution sonore et lumineuse, la qualité de l’air, les espaces verts ainsi que le nombre de cafés pour 100 000 habitants, Lyon est première dans le classement des 30 pires villes françaises pour le sommeil, devant Bordeaux et Strasbourg.

Certes, la capitale des Gaules détient le plus haut débit Internet de ce classement avec 279 Mbps (mégabits par seconde), mais cela perturbe le sommeil en augmentant les distractions numériques avant l’heure du coucher.

Lyon possède, encore une fois, un score trop élevé dans la pollution sonore et lumineuse avec 53 points, tout en n’ayant que 29% d'espaces verts.

Les conseils pour mieux dormir

Ne pas dormir de la meilleure des manières peut avoir des répercussions dans le quotidien des Lyonnais. La psychothérapeute Valeria Fiorenza Perris recommande "trois conseils psychologiques pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil" : se concentrer sur ce qui nous préoccupe, prendre le temps de mettre ses émotions au centre et trouver sa routine.